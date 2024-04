Enel Consumo Consciente - Divulgação

Enel Consumo ConscienteDivulgação

Publicado 26/04/2024 17:03

Duque de Caxias - A Enel Distribuição Rio promove, entre os dias 29/04 e 03/05 ações de sustentabilidade em Duque de Caxias. A companhia vai realizar palestras e atividades com dicas de consumo consciente de energia elétrica. As iniciativas fazem parte do projeto Enel Compartilha Consumo Consciente e são focadas nas melhores práticas do consumo de energia elétrica nas residências, orientando sobre o uso de aparelhos eletrônicos, segurança e como evitar o desperdício.

Aqueles que participarem das palestras, poderão ainda realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, que consomem mais energia, por modelos de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e de durabilidade até 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga. e as lâmpadas usadas para troca por até duas de LED por unidade consumidora.

Atendimento Comercial

No dia 03/05, a Enel estará com sua unidade móvel em Duque de Caixas, na Associação de Moradores de Santa Cruz da Serra. Lá, os consumidores poderão realizar todos os atendimentos comerciais oferecidos nas lojas, e terão condições facilitadas para negociações de eventuais débitos. O horário de funcionamento será das 10h às 16h, na Rua Regina Lúcia, número 9.

Serviço – Enel Compartilha Consumo Consciente

Duque de Caxias

Data: 29/4

Horário: 10h às 12h

Endereço: Rua Tapinhoã (antiga 38), Lote 02, Quadra 151, Parque Paulista.

Data: 30/4

Horário: 10h às 12h

Local: Lar do Idoso – Jardim Primavera

Endereço: Rua Marques de Baependi, Nº 15, Jardim Primavera