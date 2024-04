Ministro das Cidades vai visitar obras em Duque de Caxias - Divulgação

Ministro das Cidades vai visitar obras em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 26/04/2024 16:58

Duque de Caxias - O ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, estará em Duque de Caxias na próxima segunda-feira (29), a partir das 10h, acompanhado de assessores, para visitar obras de infraestrutura e habitação em andamento no município. O ministro vai ao Parque Vila Nova, onde a prefeitura irá construir 423 apartamentos para os moradores da comunidade e onde já foram canalizados 960 metros do Canal Caboclo.

Ele também conhecerá as obras de canalização do Canal Dois Irmãos, no bairro Parque Duque, lançadas neste sábado (27) pela prefeitura, onde serão instalados 2.725 metros de galerias, além do bairro Figueira, onde o governo do estado, através do Instituto Estadual do Ambiente – INEA está canalizando os 4,5 km do Canal Calombé. As obras fazem parte do programa de combate às enchentes realizadas pelo estado e pelo município.