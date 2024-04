Programa tem o objetivo de instaurar uma política para regulamentar a Educação Ambiental na cidade - Divulgação

Programa tem o objetivo de instaurar uma política para regulamentar a Educação Ambiental na cidadeDivulgação

Publicado 26/04/2024 16:48

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal, realizará, no dia (07/05), das 9 h às 12h, no Espaço Sest Senat, localizado na Estrada do Boitatá, nº 449, a 3ª Oficina Participativa para elaboração do PROMEA (Programa Municipal de Educação Ambiental).



Segundo o secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal, Ricardo Matos Torres, o Programa tem o objetivo de instaurar uma política para regulamentar a Educação Ambiental na cidade.

“Esta política deve ser criada com a participação da sociedade civil, através das oficinas participativas para identificar as necessidades e oportunidades de melhoria da condição ambiental e qualidade de vida e direcionar possíveis ações para mitigar os problemas detectados”, finalizou o gestor da Pasta.