Ministro das Cidades, Jader Filho, visita obras em Caxias - Divulgação

Publicado 30/04/2024 21:56

Duque de Caxias - Nesta segunda-feira (29/04), o ministro das Cidades, Jader Filho, visitou o município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O ministro observou o progresso das obras de infraestrutura e habitação em andamento na região. Junto ao secretário Estadual de Transportes e Mobilidade Urbana, Washington Reis, e o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Miguel, Jader seguiu para os bairros Figueira, Vila Nova e Parque Beira Mar.



Em sua fala, o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Miguel, agradeceu a presença do ministro e ratificou o compromisso e a união de esforços para o desenvolvimento da cidade. Na comunidade Dois Irmãos, no bairro Parque Beira Mar, a comitiva acompanhou as obras de canalização do Canal Dois Irmãos, lançadas no último sábado, onde serão instalados 2,7 mil metros de galerias.



No Parque Vila Nova, a Prefeitura irá construir 423 apartamentos para os moradores da comunidade e já canalizou 960 metros do Canal Caboclo.

“Estamos aqui, no centro de Duque de Caxias, no Canal Caboclo, apresentando mais de dois quilômetros de extensão de obras. Isto aqui significa o fim das enchentes na cidade de Duque de Caxias. Quero agradecer a todos pelo trabalho desenvolvido”, declarou Washington Reis.



Logo em seguida, o ministro declarou que estava bastante satisfeito com a visita ao município da Baixada Fluminense.

“Estou muito feliz. Vou assumir um compromisso de que obras como essa, aqui, em Duque de Caxias, vão continuar, e o nosso objetivo é de que o município avance cada vez mais”, finalizou Jader Filho.



No bairro da Figueira, o governo do estado, através do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), está canalizando os 4,5 km do Canal Calombé. As obras fazem parte do programa de combate às enchentes realizado pelo estado e pelo município.