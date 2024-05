Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 30/04/2024 22:08

Duque de Caxias - Para celebrar o Dia das Mães, o Caxias Shopping lança a campanha "Mãe Sempre Amiga", com ênfase aos detalhes que marcam os laços afetivos entre mães e filhos. Até o dia 12 de maio, os clientes que acumularem R$ 350 em notas fiscais de lojas físicas serão presenteados com um elegante porta-celular Brizza Arezzo, perfeito para presentear suas mães. O brinde está disponível em duas cores: preto ou bordô.

A Central de Trocas está localizada em frente à Milky Moo. O cadastro e o regulamento completo da promoção podem ser encontrados no site caxiasshopping.com.br. É importante observar que a troca é limitada a um brinde por CPF, e a promoção é válida enquanto durarem os estoques.

"O Caxias Shopping, além de ser uma excelente opção para o tradicional almoço de Dia das Mães, oferece um mix diversificado com as melhores opções de presentes. Valorizamos profundamente as relações que esta data reforça e queremos proporcionar uma experiência única aos nossos clientes, oferecendo a eles, além de comodidade, um belo brinde", afirma Michelle Coutinho, gerente de Marketing do Caxias Shopping.