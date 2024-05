Banda Blitz leva multidão para o Centro de Duque de Caxias - Divulgação

Banda Blitz leva multidão para o Centro de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 02/05/2024 22:49

Duque de Caxias - Uma energia pulsante tomou conta do Teatro Raul Cortez e da Praça do Pacificador, no centro de Duque de Caxias, em uma noite de nostalgia, quando a lendária banda dos anos 80, Blitz, incendiou o palco em uma apresentação gratuita e inesquecível em homenagem ao Dia do Trabalhador. Desde o primeiro acorde, o público vibrou com os hits que embalaram toda uma geração.



“Muito bom!!! Não paro de cantar e eu sei todas as músicas na ponta da língua. Eu me lembro de quando eu era criança, meu pai colocava na vitrola o disco da Blitz e eu já amava. Além disso, tenho uma memória afetiva com essa banda maravilhosa que fez parte da minha vida”, disse a moradora do bairro Pantanal, Maria Paula Santos, de 48 anos.

Banda Blitz leva multidão para o Centro de Duque de Caxias Divulgação



Também fã devota, a recepcionista Ana Moreira, de 53 anos, contou que quando soube que a Blitz se apresentaria na Praça do Pacificador não teve dúvidas e foi prestigiar o show. Também fã devota, a recepcionista Ana Moreira, de 53 anos, contou que quando soube que ase apresentaria na Praça do Pacificador não teve dúvidas e foi prestigiar o show.

“Eu amo a Blitz! Tem uma magia quando o cantor solta a voz e nos faz voltar no tempo”, declarou a moradora do bairro Amapá.



Antes de se apresentar, o vocalista da Banda, Evandro Mesquita, convidou os moradores a assistirem o show na Praça.

“Salve, Salve, pessoal de Duque de Caxias. Já estamos na área. Estamos aqui, neste teatro maravilhoso, nosso querido Raul Cortez, e a praça está sensacional, com a maior galera. Você que está chegando agora do trabalho chegue mais, que vai ser uma noite linda com Blitz na área”, convidou o artista.

Banda Blitz leva multidão para o Centro de Duque de Caxias Divulgação



Com a energia digna de sua juventude, Evandro Mesquita comandou a plateia com carisma e a voz inconfundível. O vocalista cantou grandes sucessos, como “Você não soube me amar” , “Weekend” e “A Dois Passos do Paraíso”. “Muito obrigada, Duque de Caxias! Vocês são demais”, agradeceu o cantor. Com a energia digna de sua juventude,comandou a plateia com carisma e a voz inconfundível. O vocalista cantou grandes sucessos, como “Você não soube me amar” , “Weekend” e “A Dois Passos do Paraíso”. “Muito obrigada, Duque de Caxias! Vocês são demais”, agradeceu o cantor.