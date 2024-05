Conselheiros municipais de cultura de Caxias tomam posse - Divulgação

Publicado 02/05/2024 22:41

Duque de Caxias - O auditório do Museu Ciência e Vida foi palco de um importante evento para a cidade de Duque de Caxias. Ocorreu, na terça-feira (30/04), a posse dos novos conselheiros que irão compor o Conselho Municipal de Cultura para o biênio 2024-2025. A solenidade marcou não apenas uma transição institucional, mas também o compromisso renovado com a promoção da diversidade cultural e o acesso amplo à arte e à cultura para todos os cidadãos.



A cerimônia de posse contou com autoridades locais, artistas, gestores culturais e membros da sociedade civil e governamental. Os novos membros ressaltaram a importância do papel do Conselho de Cultura na formulação de políticas públicas que promovam a valorização e o desenvolvimento do setor cultural na cidade.



A presidente do Conselho, Simone Sangelis, enfatizou a necessidade de um olhar plural e inclusivo nas decisões a serem tomadas no próximo biênio.

“Hoje é um dia muito importante para a cultura: o dia da posse dos conselheiros municipais. Vale destacar que há o comprometimento em priorizar, cada vez mais, ações que fortaleçam a cultura local, apoiando artistas e produtores em suas iniciativas e projetos”, declarou Sangelis.



Presente também no evento, o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, enfatizou que o diálogo permite que diferentes partes expressem suas opiniões e preocupações, a fim de que haja o entendimento mútuo. Além disso, o Chefe do Executivo Municipal parabenizou a todos os novos conselheiros. “Desejo a todos um excelente biênio, de ideias plurais, trabalho e realizações para a cidade de Duque de Caxias”, finalizou o prefeito.