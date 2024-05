Caxias Shopping promove peças teatrais e outras atividades infantis gratuitas - Divulgação

Caxias Shopping promove peças teatrais e outras atividades infantis gratuitasDivulgação

Publicado 02/05/2024 23:12

Duque de Caxias - O Domingo Divertido continua no Caxias Shopping, em maio. Na programação, uma série de atividades infantis gratuitas serão realizadas todos os domingos do mês. Esta iniciativa vai oferecer uma variedade de eventos: espetáculos teatrais, gincanas e brincadeiras especiais, com o objetivo de proporcionar diversão para crianças de todas as idades. As atividades serão realizadas na Praça de Alimentação, a partir das 16h.

Para inaugurar a programação, no domingo, 5 de maio, será apresentada a peça teatral infantil "Naruto e o Ataque da Akatsuki". Na trama, as crianças serão surpreendidas quando os personagens de seu mangá favorito ganharem vida, trazendo consigo o vilão Akatsuki e uma série de desafios a serem superados.

No dia 12 de maio, em celebração ao Dia das Mães, o Caxias Shopping promoverá a "Gincana Mães e Filhos", uma competição animada com brincadeiras valendo brindes para os ganhadores. Em seguida, no dia 19, os pequenos poderão se encantar com o espetáculo teatral infantil "Moana uma Aventura no Mar", que narra as aventuras de uma menina corajosa que tenta ajudar seu povo atravessando o oceano. Para encerrar com chave de ouro, no dia 26, a atividade "Circolândia" oferecerá um circuito circense interativo, proporcionando às crianças uma jornada repleta de brincadeiras lúdicas no mundo mágico do circo.

Para mais informações sobre o "Domingo Divertido", a programação completa está disponível no site caxiasshopping.com.br.

Serviço: Domingo Divertido no Caxias Shopping

Horário: Início às 16h

Local: Praça de Alimentação

Programação:

- 05/05 – Teatro: "Naruto e o Ataque da Akatsuki"

- 12/05 – Gincana Mães e Filhos

- 19/05 – Teatro: "Moana uma Aventura no Mar"

- 26/05 - Circolândia