Obras de contenção no Morro do Paraíso, em Caxias, começamDivulgação

Publicado 03/05/2024 19:31

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias já está trabalhando na contenção de uma encosta no Morro do Paraíso, no segundo distrito. A obra, realizada pela Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil, tem o objetivo de prevenir deslizamentos de terra que podem colocar em risco os moradores da rua Professor Elias Peçanha e das residências abaixo da área afetada. O início das obras foi anunciado na noite desta quinta-feira (02), pelo prefeito Wilson Reis.

Será construída uma cortina atirantada em concreto armado e um muro de contenção de 45 metros de extensão em uma área de 360 m². A comunidade, localizada próximo à divisa com o município de Belford Roxo, conta com vias pavimentadas e iluminação de led, que proporcionam mais segurança aos moradores.

O prefeito Wilson Reis e o secretário de Obras, Valber Januário, foram recebidos pela população e pelas lideranças da comunidade, como o presidente da associação de moradores, Edson Pereira da Silva, e a moradora Daniela Nascimento. Na ocasião, foram anunciadas melhorias na área de lazer que atende os moradores. O espaço ganhará academia de ginástica e playground. O prefeito destacou também as obras que estão sendo realizadas, em parceria com o governo do estado, no município

O evento contou com a participação de autoridades como o secretário estadual de Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM), Washington Reis; o deputado federal Gutemberg Reis; o deputado estadual Rosenverg Reis e vereadores da cidade.