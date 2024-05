Caxias promove atividades em homenagem às mães - Divulgação

Publicado 03/05/2024 19:39

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria da Mulher, preparou uma série de atividades especiais para celebrar o Dia das Mães. Nesta sexta-feira (03/05), as moradoras da cidade tiveram a oportunidade de assistir à palestra ministrada pela superintendente do "Programa Empoderadas", da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Érica Paes.



De acordo com a secretária da Mulher, Beatriz Fant, a Pasta está organizando eventos que destacam a importância do cuidado e promovem o empoderamento feminino.

“Estamos preparando atividades a fim de homenagear e reconhecer o papel fundamental das mulheres na sociedade. Essas iniciativas não apenas celebram o Dia das Mães, mas também visam fortalecer os laços familiares e comunitários, contribuindo para uma sociedade mais justa”, contou a gestora.



Durante a apresentação da palestra, Érica Paes, que é especialista em segurança feminina, reforçou que o "Programa Empoderadas" tem o objetivo de interromper o ciclo de violência e fortalecer a autonomia financeira das mulheres.

“O Programa oferece cursos profissionalizantes, visando fornecer as ferramentas necessárias para que as mulheres possam conquistar a independência financeira e levar uma vida digna e plena”, declarou Paes.



Muito feliz em participar do momento acolhedor, a aposentada Adelina Amélia Barbosa, de 70 anos, afirmou que é muito importante existir espaços destinados ao público feminino. “É muito bom sentir-se acolhida, homenageada e querida. Assistir a uma palestra esclarecedora nos faz mais fortes e conscientes de nossos direitos. Muito obrigada a todos”, agradeceu a moradora do bairro Santa Marta.