Caxias ganha mais uma unidade de saúde em Xerém - Divulgação

Caxias ganha mais uma unidade de saúde em XerémDivulgação

Publicado 03/05/2024 19:44

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, inaugurou mais uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no município. A UBS Enir Angela Biciati Moreira está localizada no bairro Santo Antônio, em Xerém, e vai beneficiar moradores das localidades do entorno, além de melhorar o acesso à atenção médica primária no quarto distrito.



A cerimônia contou com a presença do prefeito Wilson Reis; da secretária de Saúde, Célia Serrano; autoridades municipais, estaduais e federais, além de familiares da homenageada, Sra. Enir Angela Biciati Moreira.

Caxias ganha mais uma unidade de saúde em Xerém Divulgação

“Estamos muito felizes em trazer para o Santo Antônio uma unidade de saúde totalmente equipada e com uma equipe de profissionais capacitados para oferecer o melhor serviço aos moradores. O bairro também ganhou uma nova escola municipal, instalada ao lado da UBS, reforçando o nosso compromisso de oferecer saúde e educação de qualidade para todos”, destacou o prefeito Wilson Reis.



A unidade conta com consultórios de clínica médica, pediatria, odontologia, ginecologia, além de oferecer os serviços de sala de coleta, sala de curativo, sala de vacina, entre outras dependências para atendimento dos moradores e bem-estar dos profissionais de saúde que trabalharão no local.

Caxias ganha mais uma unidade de saúde em Xerém Divulgação



A inauguração da UBS no bairro Santo Antônio faz parte do programa de melhorias implementado pela Prefeitura de Duque de Caxias na área de saúde, em parceria com o governo estadual, e que já entregou novos postos de atendimento médico nos quatro distritos. A inauguração dano bairro Santo Antônio faz parte do programa de melhorias implementado pela Prefeitura de Duque de Caxias na área de saúde, em parceria com o governo estadual, e que já entregou novos postos de atendimento médico nos quatro distritos.