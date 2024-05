'Pedal no Paraíso' se consolida como importante evento do estado - Divulgação

Publicado 03/05/2024 19:48

Duque de Caxias - Em um dia dedicado a homenagear o trabalhador, 1º de maio, a Prefeitura de Duque de Caxias organizou o passeio ciclístico “Pedal no Paraíso”. Xerém estava em clima de festa, com as pessoas que vinham de várias partes do Estado do Rio de Janeiro a fim de completar o circuito de bicicleta, que encerrava na Fazenda Paraíso, o maior centro de recuperação de dependentes químicos do Brasil.



Desde as primeiras horas da manhã de quarta-feira, as ruas de Xerém, no quarto distrito, foram tomadas por uma atmosfera festiva e familiar. Trabalhadores se reuniam para aproveitar o dia ensolarado e participar do evento gratuito.

“O ciclismo é um esporte muito bom e faz muito bem à saúde. Eu, como pai, incentivo o meu filho a ter uma vida saudável. Hoje, eu estou tendo a oportunidade de pedalar com ele e nós estamos muito felizes”, disse o pai de Miguel Velascos, 10 anos, Julio de Souza, de 38 anos.



Também bastante animada, a gerente de loja, Elizabeth Pires, 47 anos, contou sobre a história dela de vida com o ciclismo.

“Eu sou apaixonada por bicicleta desde criança. Aonde tem passeios que envolvam ciclismo eu vou, porque é um estilo de vida saudável. A iniciativa da Prefeitura de Duque de Caxias em promover essa atividade no Dia do Trabalhador foi maravilhosa. Eu estou amando todo esse clima de companheirismo e amizade. Super organizado o evento”, declarou a moradora do bairro Olaria, localizado no município do Rio de Janeiro.



Empolgado, o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, prestigiou o passeio pelas ruas de Xerém. O Chefe do Executivo Municipal participou do circuito junto aos trabalhadores e ainda parabenizou a todos pela data comemorativa.

“Parabéns a todos os trabalhadores pelo seu dia! Vocês são a força vital da sociedade”, finalizou o prefeito.