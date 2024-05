Câmara realiza 1º Encontro de Famílias Atípicas para debater a inclusão - Divulgação

Câmara realiza 1º Encontro de Famílias Atípicas para debater a inclusãoDivulgação

Publicado 03/05/2024 19:54

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias promoveu o 1º Encontro de Famílias Atípicas. O evento, presidido pela Vereadora Leide (Republicanos), promoveu um debate pautado na inclusão social.



A mesa foi composta por representantes da sociedade civil, entidades e secretarias de governo. Célia Serrano, secretária de saúde, representou a área da saúde do município e Marcela Bastos a secretaria de obras. Além delas, Nilcimar Santos, Madalena Melo, Elaine Ramos, Claudia Abreu, Pastor José Santos e Lívia Vale, da Comissão OAB Mulher do Rio de Janeiro, também compuseram.

Câmara realiza 1º Encontro de Famílias Atípicas para debater a inclusão Divulgação



Famílias atípicas são aquelas que possuem pessoas com deficiências, autismo, doenças crônicas, transtornos de saúde mental, ou situações de família não convencionais, como famílias monoparentais, famílias adotivas, entre outras. A proposta da Vereadora Leide era realizar um diálogo entre as partes, visando o apoio e a criação de políticas públicas de inclusão.



“Nós provocamos aqui um diálogo para fazer com que o governo municipal também tenha como uma de suas prioridades o atendimento às pessoas com necessidades especiais. Nós somos uma sociedade e, como sociedade, não podemos excluir ninguém. O evento de hoje chama atenção do governo para estas prioridades”, afirmou Leide.



Através dos apontamentos, algumas questões foram direcionadas às secretarias. A secretária de saúde Célia Serrano avaliou a iniciativa como positiva: Famílias atípicas são aquelas que possuem pessoas com deficiências, autismo, doenças crônicas, transtornos de saúde mental, ou situações de família não convencionais, como famílias monoparentais, famílias adotivas, entre outras. A proposta da Vereadora Leide era realizar um diálogo entre as partes, visando o apoio e a criação de políticas públicas de inclusão.“Nós provocamos aqui um diálogo para fazer com que o governo municipal também tenha como uma de suas prioridades o atendimento às pessoas com. Nós somos uma sociedade e, como sociedade, não podemos excluir ninguém. O evento de hoje chama atenção do governo para estas prioridades”, afirmou Leide.Através dos apontamentos, algumas questões foram direcionadas às secretarias. A secretária de saúde Célia Serrano avaliou a iniciativa como positiva:

“eu considero muito importante este encontro, pois as políticas públicas são realizadas de acordo com as demandas da população. A gente precisa saber quais são as dores da população para que possamos implementar ações no município. Da minha pasta tiveram algumas questões pontuais e nós daremos tratamento.”

Câmara realiza 1º Encontro de Famílias Atípicas para debater a inclusão Divulgação



As dificuldades das famílias que possuem pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) foram mencionadas por Elaine Ramos, mais conhecida como Laninha Figueiredo. Ela é mãe de autista e responsável pela entidade Amare Duca, que trata do cotidiano autista em busca de melhorias e inclusão. Como representante direta dessas famílias ela também considerou o evento positivo:



“Eu considero um marco. Um encontro promovido pela Casa Legislativa para as Famílias Atípicas, este foi o primeiro. Num primeiro momento nos traz uma sensação de vitória, pois esse debate é muito importante. Aqui nós conseguimos cobrar e mostrar a nossa realidade que não é fácil. Que aconteçam mais encontros assim e que mais representantes do governo participem.”



Cada integrante da mesa teve o seu momento de fala e, antes do encerramento, a Vereadora Leide repassou perguntas e demandas das famílias atípicas para as secretarias presentes. A ausência de integrantes da secretaria de educação foi sentida, mas a parlamentar garantiu que as demandas a esta pasta também seriam encaminhadas.



O 1º encontro de Família Atípicas da Câmara também realizou entrega de títulos e moções às pessoas que lutam pela causa. Durante o evento, momentos de louvor eram promovidos através da voz do cantor Alex Silva. As dificuldades das famílias que possuem pessoas comforam mencionadas por Elaine Ramos, mais conhecida como Laninha Figueiredo. Ela é mãe de autista e responsável pela entidade Amare Duca, que trata do cotidiano autista em busca de melhorias e inclusão. Como representante direta dessas famílias ela também considerou o evento positivo:“Eu considero um marco. Um encontro promovido pelapara as Famílias Atípicas, este foi o primeiro. Num primeiro momento nos traz uma sensação de vitória, pois esse debate é muito importante. Aqui nós conseguimos cobrar e mostrar a nossa realidade que não é fácil. Que aconteçam mais encontros assim e que mais representantes do governo participem.”Cada integrante da mesa teve o seu momento de fala e, antes do encerramento, a Vereadora Leide repassou perguntas e demandas das famílias atípicas para as secretarias presentes. A ausência de integrantes da secretaria de educação foi sentida, mas a parlamentar garantiu que as demandas a esta pasta também seriam encaminhadas.O 1º encontro de Família Atípicas da Câmara também realizou entrega de títulos e moções às pessoas que lutam pela causa. Durante o evento, momentos de louvor eram promovidos através da voz do cantor Alex Silva.