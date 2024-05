Circuito literário prossegue até sexta-feira em Duque de Caxias - Divulgação

Circuito literário prossegue até sexta-feira em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 07/05/2024 16:23

Duque de Caxias - O Circuito Literário “Ler Para Va-Ler” continua a encantar as crianças e os jovens da cidade de Duque de Caxias até a próxima sexta-feira (10/05), no Ginásio Poliesportivo Gilberto Lelis Pedrosa. O evento, que começou na última segunda-feira, conta com uma programação multidisciplinar para os educadores e os estudantes. Na abertura do circuito, 06/05, estiveram presentes autoridades estaduais e municipais.

“É uma alegria muito grande a gente começar a semana com a abertura deste grande evento pra educação, pro Estado do Rio de Janeiro, pra Duque de Caxias, enfim, para todos. É importante ressaltar que estão todos reunidos em um único ambiente pra falar sobre a importância da leitura”, declarou a primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro, Analine Castro.



Também presente, e bastante entusiasmada com o evento literário, a secretária estadual de Educação, profa. Roberta Barreto, explicou que a feira é um espaço democrático de acesso à leitura para que os gestores públicos possam oferecer às escolas.

“O Governo do Estado do Rio de Janeiro investiu em 100 mil vouchers para alunos da região participarem deste festival literário”.



Barreto ainda esclareceu que o evento possui espaços que dialogam sobre desenvolvimento humano e social.

“Estes espaços realizam uma linguagem interativa bem no âmbito da juventude. Este é o diferencial do festival Ler, que cativa professores, alunos e oportuniza uma transformação do conhecimento além dos muros da escola. Venham conhecer esta oportunidade criativa de leitura”, convidou a secretária.



Por conta da animação das crianças e dos adolescentes, o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, destacou que a atmosfera da cidade se enche de criatividade e entusiamo.

“A cada dia, novas histórias são compartilhadas, ideias debatidas e novos mundos explorados neste festival literário. Nossas crianças poderão se divertir e aprender através de uma série de oficinas e debates”, finalizou o chefe do Executivo Municipal.