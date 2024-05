Aniversário de hamburgueira em Caxias 'bomba' nas redes sociais - Divulgação

Duque de Caxias - O conceito de “está chovendo hambúrguer” foi atualizado com sucesso. Uma hamburgueria de Duque de Caxias chamou atenção nas redes sociais ao comemorar o aniversário de quatro anos com distribuição gratuita do sanduíche nos sinais de trânsito de Santa Cruz da Serra. A brincadeira do Canaã Burger, da Vila Canaã, ainda divertiu a web, quando vouchers foram distribuídos em diversos bairros da região. Quem encontrasse primeiro o bilhete premiado, ganhava cortesias na loja. As publicações fizeram tanto sucesso que atingiram mais de 50 mil visualizações.

"Nos inspiramos em vídeos das redes sociais, mais especificamente de uma loja de Blumenau (Santa Catarina), para criar esse conteúdo e deu tudo certo. Ganhamos mais de 30 mil seguidores e os vídeos viralizaram", comentou Danubia Netto, uma das proprietárias da hamburgueria.

O Canaã Burger foi inaugurado durante a pandemia do coronavírus. O espaço surgiu como delivery, depois foi para o quintal da casa do casal Pablo e Danubia. O volume de clientes cresceu tanto que eles se mudaram para outro local com a família. Ele largou o emprego de carteira assinada há dez anos na área de logística da antiga fábrica de ônibus da Marcopolo, em Xerém, que acabou fechando as portas e demitindo os funcionários. Já Danubia deixou o emprego de manicure.

O Canaan Burger fica na Rua Cinco, no bairro Vila Canaã. Mais informações pode ligar em: (21) 98050-5276.