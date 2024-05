Troféu Zeca Pagodinho - Divulgação

Publicado 06/05/2024 16:45

Duque de Caxias - De 8 a 11 de maio, Xerém, distrito de Duque de Caxias, será o epicentro do cinema nacional, com a realização da primeira edição do Festival de Cinema de Xerém, que acontece no Centro de Convenções John Wesley, na EBAV - Escola Brasileira de Audiovisual, e no Instituto Zeca Pagodinho, com toda programação gratuita.



No dia 08/05, o Festival abre com o premiado "Três Verões", de Sandra Kogut, protagonizado pela atriz Regina Casé, uma das homenageadas desta 1ª edição. A atriz estará presente na sessão de abertura para receber o Troféu Zeca Pagodinho. No dia 10/05 é a vez do cineasta Hsu Chien, igualmente homenageado no evento, receber o troféu, seguido da sessão do seu longa "Desapega", com Glória Pires, Maísa, Marcos Pasquim e grande elenco.



Para o diretor do Festival, Sergio Assis, o evento tem como objetivo democratizar e difundir a produção audiovisual, com foco especial na Baixada Fluminense e no território de Duque de Caxias e Xerém".

“A ideia é proporcionar um intercâmbio enriquecedor para as diversas produções realizadas na região e em todos os Estados brasileiros”.



O 1º Festival de Cinema de Xerém traz na sua programação mais de 40 filmes. Deste total, 27 são curtas-metragens vindos de sete estados brasileiros (RJ, PR, SP, DF, BA, PE e ES), sendo 12 filmes dirigidos por mulheres. Os curtas em competição concorrem ao Troféu Zeca Pagodinho, idealizado pelo artista autodidata paraibano Bejamim Carlos dos Santos, e ao Prêmio Edina Fuji.



A programação está dividida nas Mostras Competitivas Nacional de Curtas, com cinco filmes que abordam temas variados; Mostra Cinema Leva Eu, composta de dez curtas produzidos por alunos formados pela Escola Brasileira de Audiovisual (EBAV); Mostra Fluminense e Baixada de Curtas, com quatro títulos feitos por realizadores da Baixada fluminense; e a Mostra Especial da Crítica de Curtas, com uma coleção de oito obras que chamam a atenção para temas sociais, culturais e pessoais.



O Festival também promoverá uma série de atividades formativas como a oficina "O Poder Mágico do Cinema", com o ator e produtor Marcello Gonçalves; e as masterclasses "Novas Formas de Produção e Distribuição por meio de Redes Colaborativas", com o diretor Cavi Borges; "Qual o Diferencial de um Filmmaker e a Inserção da I.A no mercado audiovisual", com o filmmaker Vlad Aguiar; e “A Baixada no centro da cena!”, com o ator Leandro Santanna. Debates diários com realizadores e convidados, mediados pelo crítico de cinema, dramaturgo e roteirista Rodrigo Fonseca, completam a programação. Os interessados deverão fazer as inscrições previamente no site: www.festivaldexerem.com.br.



Para a criançada, o evento traz a Mostrinha de Cinema, com filmes como “Passagem Secreta”, de Rodrigo Grota; "Placa Mãe", de Igor Bastos; "Pluft, o Fantasminha", de Rosane Svartman, e "Chef Jack, o cozinheiro aventureiro", de Guilherme Fiuza Zenha.



Com a direção geral de Sergio Assis, direção executiva de Emerson Rodrigues e direção de programação de Mónica Trigo, o Festival de Cinema de Xerém é uma realização da EBAV (Escola Brasileira de Audiovisual), em parceria com o Instituto Zeca Pagodinho, e apoio da Naymovie, Rádio Serra Verde 98,7 FM e Telecine.



O Festival conta ainda com o apoio cultural das Secretarias Municipais de Cultura e Turismo (SMCT), Comunicação (SECOM) e de Educação (SME), da Prefeitura de Duque de Caxias.

Toda programação está disponível no site oficial do festival: www.festivaldexerem.com.br



Serviço

1º Festival de Cinema de Xerém

Data: De 08 a 11 de maio

Onde: * Centro de Convenções John Wesley - Av. Venância, 17 - Xerém, Duque de Caxias – RJ * EBAV-Escola Brasileira de Audiovisual - Rua Eneas Rias Frutuoso, 276 - Xerém, Duque de Caxias - RJ * Instituto Zeca Pagodinho - R. Carlos Mateus, 54 - Xerém, Duque de Caxias - RJ

Entrada e todas as atividades gratuitas www.festivaldexerem.com.br