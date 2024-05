Departamento de Saúde de Caxias promove encontros de capacitação - Divulgação

Publicado 07/05/2024 16:09

Duque de Caxias - Dando continuidade ao projeto Educação em Serviços de Saúde, desenvolvido pelo Departamento de Atenção à Saúde (DAS), da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, foram realizados, nos dias 19 e 26/04, mais dois encontros de capacitação, tendo como público alvo agentes administrativos, maqueiros, entre outros, que prestam serviços nas unidades da rede municipal de saúde nos quatro distritos.



As capacitações, que tiveram como tema “Boas Práticas no Ambiente de Trabalho”, aconteceram nos auditórios do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC) e da Maternidade Municipal de Santa Cruz da Serra, com dinâmicas e palestras. O projeto Educação em Serviços de Saúde foi criado com o objetivo de orientar e capacitar os profissionais da área no município.

“Estamos desenvolvendo o projeto Educação em Serviços de Saúde para levar às nossas equipes temas que são importantes para o dia a dia nas unidades de saúde. Desta vez, foram dois encontros de capacitação sobre o tema das ‘boas práticas no ambiente de trabalho’, reunindo funcionários dos quatro distritos, buscando capacitá-los ainda mais, para melhor atender nossos usuários”, destacou a diretora do Departamento de Atenção à Saúde (DAS) da SMSDC, Dra. Célia Guerra.