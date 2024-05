Implantação de sistema de bombeamento em Jardim Primavera amplia oferta de água - Divulgação

Publicado 07/05/2024 16:31

Duque de Caxias - A Águas do Rio continua a executar melhorias na infraestrutura das unidades de tratamento e distribuição de água na Baixada Fluminense. Nesta semana, equipes da concessionária finalizaram a instalação de um sistema de bombeamento no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias.



O conjunto de bombas, instalado na Alameda Pirajá, foi dimensionado para atender mais de mil pessoas que residem na Alameda Pedro Américo e em outras vias adjacentes. Com mais de 56 metros de altura, a alameda era constantemente afetada pela falta d’água, prejudicando os moradores que dependiam quase que exclusivamente do abastecimento por meio de caminhões-pipa.



Plácido da Silva, morador da via, expressa sua gratidão pela melhoria no abastecimento de água.

"Melhorou bastante porque agora a gente não tem aquela preocupação de ficar verificando a cisterna para ver quando vai cair a água. Isso trouxe uma tranquilidade muito grande para os moradores daqui, não só da minha rua, mas de outras regiões adjacentes. Eu moro aqui há muitos anos e só agora vou conseguir viver com menos preocupação", comentou o aposentado.



O supervisor de operações da Águas do Rio, Luciano Baltazar, destaca os impactos da iniciativa na região.

"Antes, a Alameda Pedro Américo enfrentava problemas crônicos de abastecimento, dependendo muito de caminhões-pipa devido à dificuldade que a água tinha de alcançar as residências mais distantes. Com a instalação da bomba, conseguimos resolver essa questão, fazendo com que a água chegue às regiões mais altas, fornecendo o recurso com mais pressão e regularidade para os moradores. Agora, tanto a região baixa quanto a região alta recebem água todos os dias, o que representa uma melhoria significativa na qualidade de vida da população,” explicou.