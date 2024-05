Bairro Pantanal ganha nova unidade básica de saúde - Divulgação

Publicado 09/05/2024 18:35

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou, no bairro Pantanal, a Unidade Básica de Saúde Maria Margarete de Oliveira Dias. Os moradores do Morro do Sossego poderão contar com consultórios de clínica médica, pediatria, odontologia e ginecologia. Além disso, a unidade oferece os serviços de sala de coleta, sala de curativo e sala de vacina.



Durante o evento, a secretária de Saúde, dra Célia Serrano, destacou que a inauguração da UBS é um marco significativo para a cidade, em especial para a comunidade do Morro do Sossego.

“A presença desta Unidade Básica de Saúde não apenas garante acesso fácil aos cuidados de saúde primários, mas representa um compromisso tangível com a saúde. Estou confiante de que esta unidade se tornará um recurso essencial para todos os moradores desta área”, disse a gestora da Pasta.



Em sua fala, o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, ressaltou a importância de facilitar o acesso aos serviços de saúde à população.

“Com essa nova UBS, os moradores terão acesso mais fácil a cuidados médicos básicos, prevenção de doenças e educação em saúde. Isso não só melhora a qualidade de vida da comunidade, mas também fortalece os laços sociais e promove um senso de pertencimento”, declarou o prefeito.



“Ter uma UBS perto de caso é algo incrivelmente importante para mim e para toda a comunidade. Agora, com a Unidade aqui, podemos receber atendimento médico próximo, o que nos dá tranquilidade e nos encoraja a buscar cuidados quando necessário. Além disso, a UBS oferece serviços importantes . Estou imensamente grato e sei que esta unidade fará uma grande diferença em nossas vidas”, agradeceu o auxiliar de serviços gerais, Ailton Pedro da Silva, de 42 anos.