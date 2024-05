Paes diz que não vai autorizar shows do Bruno Mars próximo das Eleições 2024 - Reprodução / Instagram

Publicado 09/05/2024 18:08

Duque de Caxias - Se depender da Prefeitura de Duque de Caxias os organizadores do show da turnê de Bruno Mars no Brasil já podem contar com um novo espaço para o evento. O prefeito da cidade, Wilson Reis, disse que pode ceder a nova Arena da Baixada, no bairro de Santa Cruz da Serra, para que o astro se apresente.



O local que sediou o aniversário do município no fim do ano passado tem capacidade para receber até 100 mil pessoas.



“Nós teríamos a honra de receber todo esse público. Temos uma área enorme e muito bem estruturada para receber os fãs e o cantor. Duque de Caxias fica perto de vários municípios, está muito bem localizada. Vamos conversar com os organizadores”, afirma o prefeito.

Arena da Baixada em Duque de Caxias Divulgação



Nesta quinta-feira (9), o prefeito Eduardo Paes (PSD) voltou a afirmar que não vai autorizar os shows de Bruno Mars no estádio do Engenhão nas datas anunciadas pela produção — 4 e 5 de outubro, antes do 1º turno das eleições, no dia 6. Paes alegou que o pleito exige um grande esforço de servidores e logística, inviabilizando o show de Mars.