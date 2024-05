Vereadores de Caxias se solidarizam com inundações no Sul - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Vereadores de Caxias se solidarizam com inundações no SulArt Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 08/05/2024 17:07

Duque de Caxias - Na terça-feira, 07/05, a Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou mais uma sessão plenária. Os Vereadores presentes apresentaram suas indicações e debateram assuntos que interferem no cotidiano da cidade. A tragédia causada pelas chuvas no Sul do país ganhou destaque.



Durante a sessão plenária realizada nesta terça (07), o parlamentar Dr. Maurício (PRD) solicitou um minuto de silêncio pelas vítimas da catástrofe. Ao utilizar a tribuna, o Vereador foi sensível ao abordar o caso e ressaltou que, neste momento, o país inteiro precisa estar unido para ajudar. Catiti (PDT) também se manifestou a respeito e deixou a sua mensagem:

"Também quero prestar a minha solidariedade a todo povo do Rio do Grande do Sul. Os nossos irmãos de lá estão sofrendo muito e, neste momento, o Brasil precisa se unir para fazer tudo o que for possível para ajudar.”



Aproveitando a pauta, Dr. Maurício solicitou ao Governo do Estado do Rio de Janeiro atenção e mais investimentos para combater as enchentes em Duque de Caxias. O Vereador relembrou os momentos de tensão enfrentados em janeiro pelos bairros do Pilar e Cidade dos Meninos com as fortes chuvas.