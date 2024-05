Duque de Caxias ganha UBS no bairro Bom Retiro - Divulgação

Duque de Caxias ganha UBS no bairro Bom RetiroDivulgação

Publicado 10/05/2024 16:53

Duque de Caxias - Na noite desta quinta-feira (09), aconteceu a inauguração de mais uma Unidade Básica de Saúde, a UBS Vereador Adilson Ribeiro Braga, desta vez na Rua Maturim, esquina com a Rua 14, no bairro Bom Retiro. As obras têm parceria com o governo do estado e irão beneficiar moradores de toda a redondeza.

Duque de Caxias ganha UBS no bairro Bom Retiro Divulgação



A cerimônia contou com a presença do prefeito Wilson Reis; da secretária de Saúde, Célia Serrano; autoridades municipais, estaduais e federais, além de familiares do vereador Adilson Braga, que dá nome à unidade. A Banda "Chega mais pra Cristo" fez a alegria dos moradores com sucessos da música gospel em ritmo de samba.



O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, expressou a sua alegria em poder entregar mais uma unidade de saúde para a população. A cerimônia contou com a presença do; da secretária de Saúde, Célia Serrano; autoridades municipais, estaduais e federais, além de familiares do vereador Adilson Braga, que dá nome à unidade. A Banda "Chega mais pra Cristo" fez a alegria dos moradores com sucessos da música gospel em ritmo de samba.O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, expressou a sua alegria em poder entregar mais uma unidade de saúde para a população.

“Estamos inaugurando mais uma UBS, bem ampla e equipada para trazer conforto, qualidade e saúde para os moradores. A gente segue trabalhando para entregar o melhor para o nosso município,” declarou o prefeito.

Duque de Caxias ganha UBS no bairro Bom Retiro Divulgação



Cristiane Constantino Braga, filha do homenageado, falou sobre a possibilidade de poder ver o legado de seu pai sendo honrado. Cristiane Constantino Braga, filha do homenageado, falou sobre a possibilidade de poder ver o legado de seu pai sendo honrado.

“Gostaria muito de agradecer essa homenagem. Sei que toda minha família está feliz. Meu pai foi uma pessoa que lutou muito pelo bairro, que fez a diferença, além de ser sempre um excelente pai. Muito obrigada a todos,” contou Cristina.



A unidade conta com consultórios de clínica médica, pediatria, odontologia e ginecologia, além de oferecer os serviços de sala de coleta, sala de curativo, sala de vacina, entre outras dependências para atendimento dos moradores e dos profissionais de saúde.