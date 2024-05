Cia Cerne se apresenta de graça em Duque de Caxias - Stephany Lopez/Divulgação

Cia Cerne se apresenta de graça em Duque de CaxiasStephany Lopez/Divulgação

Publicado 09/05/2024 18:55

Duque de Caxias - A Cia. Cerne se apresenta gratuitamente em Duque de Caxias, neste sábado, dia 11, com o espetáculo infantojuvenil “Era uma vez um tirano”, primeira adaptação teatral do livro clássico de Ana Maria Machado. O espetáculo narra a história de um país colorido em que as pessoas viviam felizes até o dia em que sobe ao poder um certo ditador, que resolve mudar tudo. Reclama das cores, das músicas, proíbe ideias!

Com adaptação de Vinicius Baião e músicas originais de Beto Gaspari, executadas ao vivo pelo elenco, a montagem traz personagens divertidos em texto ágil que coloca a curiosidade e o questionamento infantil como grandes estimuladores para que o adulto revisite o seu olhar sobre o mundo e as coisas.



O espetáculo, contemplado pela Lei Paulo Gustavo no edital EVOÉ RJ, promovido pelo Governo Federal, o Ministério da Cultura, o Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, fomenta a discussão sobre as possibilidades de um fazer teatral direcionado a crianças e adolescentes que toque, de maneira lúdica, em questões sócio-políticas. Era Uma Vez um Tirano rendeu à Cia Cerne o Prêmio CBTIJ de Teatro Para Crianças 2023 nas categorias Ator Protagonista e Visagismo. O trabalho continuado da Cia Cerne também venceu o Prêmio CBTIJ de Teatro Para Crianças 2022 na categoria Especial, pela “pesquisa de linguagem do grupo que traz questões políticas e artísticas na criação dos espetáculos para crianças”.

Serviço:

ERA UMA VEZ UM TIRANO



Data: 11/05/2024



Horário: 14h



Local: Gomeia Galpão Criativo



Endereço: R. Dr. Lauro Neiva, 32 - Jardim Vinte e Cinco de Agosto - Duque de Caxias - RJ