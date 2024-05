A Epidemia Oculta: Como a Desinformação Compromete Nossa Saúde Mental - Créditos: Eduardo Magalhães via Adobe

Publicado 10/05/2024 16:57

Duque de Caxias - O dia 18 de maio é o Dia da Luta Antimanicomial. A data traz na bagagem a história da luta pelos direitos das pessoas com sofrimento mental, principalmente sobre o combate à ideia de que era necessário isolar as pessoas com a adoção de tratamentos contraditórios, o que só aumentava os preconceitos relacionados à saúde mental.

Para marcar a data, o Departamento de Atenção à Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias vai realizar o XIV Fórum de Saúde Mental do município, no dia 15 de maio, das 13h30 às 16h30, no auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), localizado na Rodovia Washington Luiz, 3.200 – Parque Beira Mar, DC.

Além do público-alvo, o evento contará com a participação de especialistas e profissionais que colaboram no cuidado à Saúde Mental. O destaque do Fórum será a participação da paciente Jaqueline do Couto Pena, diagnosticada com esquizofrenia, com histórico de internações, e que hoje vive de forma a quebrar paradigmas.