Escolas de Duque de Caxias recebem ação de saúde bucal - Divulgação

Publicado 10/05/2024 17:03

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense se uniu a outras cidades brasileiras para a celebração do Dia D do Mais Saúde Bucal, uma iniciativa conjunta dos Ministérios da Saúde e da Educação, destinada a enfatizar a importância da higiene bucal para uma saúde plena.

Entendendo a necessidade de conscientização desde cedo, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Coordenação de Saúde Bucal, em parceria com a Secretaria de Educação, através do Projeto Sorriso Saudável e do Departamento de Programas e Projetos Educacionais (DPPE), promoveu uma atividade de promoção de saúde bucal na Escola Municipal Carlota Machado, localizada no bairro Centenário, primeiro distrito. A ação é parte do Programa Saúde na Escola (PSE), que busca integrar e otimizar esforços das áreas de saúde e educação no município.