Caxias realiza capacitação de manipuladores de alimentos - Divulgação

Caxias realiza capacitação de manipuladores de alimentosDivulgação

Publicado 13/05/2024 18:03

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, realizou, na sede da SMASDH, uma capacitação para manipuladores de alimentos. O objetivo era garantir a atualização para os colaboradores que trabalham com o preparo de alimentos nos equipamentos públicos da rede municipal de assistência social.



Durante a ação, promovida pela coordenação do setor de nutrição da SMASDH, foi realizada uma palestra com o tema “Doenças Transmitidas por Alimentos”, com entrega de certificados aos participantes. Segundo o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Janyr Menezes, é preciso ter atualização constante no serviço, além de capacitação, para, assim, melhor atender os equipamentos da Secretaria.

“A capacitação é primordial para um preparo de alimentos cada vez mais cuidadoso. Para isso, temos uma Coordenação de Nutrição que cuida diariamente dos equipamentos e busca uma atualização efetiva e constante”, declarou o gestor da Pasta.