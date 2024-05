baile dançante no Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 10/05/2024 17:10

Duque de Caxias - No dia 13 de maio, das 17h às 21h, a Praça de Alimentação do Caxias Shopping será transformada numa grande pista de dança para o tradicional baile dançante. O evento acontece sempre na segunda segunda-feira do mês.

O encontro tem entrada gratuita e é voltado para pessoas de todas as idades. O baile conta com a participação de banda ao vivo, dançarinos profissionais acompanhando o público e ensinando passos de dança em diversos ritmos e DJ garantindo muita música e diversão.

O Baile Caxias Shopping se tornou um ponto de referência para encontros de amigos, onde os frequentadores tem a oportunidade de socializar, descontrair e soltar o corpo. Confira a programação completa no site: caxiasshopping.com.br

Serviço:

Baile Caxias Shopping

Data: 13/05

Horário: 17h às 21h

Local: Praça de Alimentação

Evento gratuito