Semana da Enfermagem de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 13/05/2024 18:11

Duque de Caxias - Na manhã desta segunda (13), foi dado início à Semana da Enfermagem, no auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, que prossegue até o dia 20 de maio dia de comemoração ao técnico de enfermagem. Com o tema “Romper bolhas no mundo atual para o resistir e coexistir da enfermagem”, o primeiro dia contou com café da manhã, palestras e apresentação de alunos da FUNDEC.



Estiveram presentes o prefeito Wilson Reis; a secretária municipal de Saúde, Dra. Célia Serrano; a subsecretária de atenção especializada, Célia Guerra; a diretora do departamento de enfermagem da SMS, Elaine Paladini, além de diretores e enfermeiros da unidade.

Semana da Enfermagem em Duque de Caxias Divulgação



A diretora do departamento de enfermagem, Elaine Paladini, expressou sua alegria em ver mais uma semana da enfermagem acontecendo.

“Não poderíamos deixar de homenagear nossos profissionais que atuam no município, que são guerreiros e que fazem a diferença nos atendimentos. Temos que valorizar e parabenizar todos os dias esses profissionais da saúde", contou Elaine.



O prefeito Wilson Reis agradeceu o trabalho e a dedicação com que os enfermeiros atuam nas unidades.

"Gostaria de deixar todo meu carinho para esses anjos de branco que a cada dia vem cuidando do nosso povo com carinho, honestidade e, acima de tudo, dedicação total, fazendo Duque de Caxias uma referência em saúde”.

Semana da Enfermagem em Duque de Caxias Divulgação



A Semana da Enfermagem é um período especial, dedicado ao reconhecimento e valorização do trabalho essencial dos profissionais de enfermagem em todo o mundo e é celebrada anualmente na semana que inicia o dia 12 de maio dia internacional da enfermagem e também é a data de nascimento de Florence Nightingale, uma pioneira na enfermagem moderna.