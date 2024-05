Feira agroecológica do Caxias Shopping - Divulgação

Publicado 14/05/2024 19:22

Duque de Caxias - Nos dias 18 e 19 de maio, o Caxias Shopping receberá uma nova edição da Feira Caxias Shopping, evento que oferece uma variedade enorme de alimentos frescos e produtos artesanais que chegam, diretamente, de produtores rurais da região.

A feira acontece das 12h às 18h, na praça localizada próxima à CVC. O evento reúne agricultores familiares que cultivam alimentos sem agrotóxicos e de forma agroecológica na região rural de Duque de Caxias.

Lá, os visitantes terão a oportunidade de adquirir uma grande diversidade de alimentos selecionados pelos produtores locais. São frutas, legumes, verduras, além de produtos artesanais como bolos, pães, temperos caseiros, geleias, mel, frutas cristalizadas, entre outros.

Parte integrante do projeto "Caxias Shopping Sustentável", a Feira Caxias Shopping visa não apenas promover o comércio local, mas também contribuir para a qualidade de vida da comunidade e para a preservação do meio ambiente. O evento é realizado em parceria com a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias. A visitação é gratuita e a uma outra edição será realizada nos dias 25 e 26 de maio.

SERVIÇO - Feira Caxias Shopping

Data: 18 e 19/05 (sábado e domingo)

Horário: das 12h às 18h

Local: Praça localizada em frente à CVC