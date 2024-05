Colônia de Férias Firjan SESI está com inscrições abertas em Caxias - Paula Johas/Divulgação

Publicado 13/05/2024 18:15

Duque de Caxias - A Colônia de Férias Firjan SESI está pronta para receber crianças durante as férias escolares de inverno. Entre os dias 15 e 26/07, será oferecida programação repleta de brincadeiras, oficinas, atividades esportivas e de lazer. Em Duque de Caxias são 150 vagas. As inscrições estão abertas a partir desta segunda-feira (13/5) e podem ser feitas até o dia 15/7 nas próprias unidades Firjan SESI.

O diferencial da Colônia de Férias Firjan SESI está na programação, com turmas divididas por faixa etária, para crianças entre 4 e 14 anos, o que garante dinâmica e atenção nas atividades. Elas serão divididas em turmas de 4 a 5 anos, 6 a 7 anos, 8 a 10 anos e 11 a 14 anos.

Os participantes desfrutarão da infraestrutura dos Centros de Promoção da Saúde Firjan SESI, supervisionados por uma equipe de profissionais. A programação inclui oficinas de culinária e alimentação saudável, mindfulness kids e dança, além de diversas modalidades esportivas, como futebol e vôleibol, atividades maker (dobradura de papel e construção de instrumentos musicais).

Nesta edição da colônia, as atividades serão realizadas no período das 13h às 17h (vespertino) em todas as unidades Firjan SESI.