Caxias promove formação para conselheiros tutelaresDivulgação

Publicado 15/05/2024 21:57

Duque de Caxias - Os Conselhos Escolares da Rede Municipal de Ensino de Duque de Caxias estão sendo fortalecidos. Foi realizada uma formação pelo Núcleo de Ações Institucionais (NAI) da Secretaria de Educação, com apoio do Departamento de Pesquisa e Formação Paulo Freire, no Teatro Raul Cortez.



Na plateia, diretores, alunos, funcionários, pais e responsáveis que integram os Conselhos de suas escolas. Para a subsecretária Pedagógica, profa Arlene Cavalini, o foco é priorizar melhorias para os alunos.

“Compartilhar os saberes é uma forma de crescimento, de entendimento, de melhorar o trabalho que vem sendo realizado na unidade Educacional. Todos nós temos o compromisso de estar pensando a escola em um todo, tanto no desenvolvimento dos alunos quanto na qualidade do espaço para eles se sentirem mais confortáveis”, destacou Cavalini.



“O Conselho Escolar veio para somar e consolidar as ações com ideias que precisam ser ouvidas para se chegar a uma conclusão. Temos acompanhado as unidades de perto e visto o quanto esse trabalho tem funcionado”, comemorou a responsável pelo NAI, Eloiza Carvalho, acompanhada de sua equipe.



Sob o tema “O Conselho Escolar na perspectiva da gestão democrática: participação ou participacionismo?”, a formação foi ministrada pela doutora em Educação pela UFRJ e mestra em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Universidade Federal de Juiz de Fora, profa Janaina Goulart.



Representando o Conselho da Escola Municipal Alberto Santos Dumont, a diretora Renata Veiga; a professora Sônia Marta Christino; a mãe de aluno, Regiane Xavier; e a funcionária da UE (e também mãe de aluno), Monique Rodrigues, estavam otimistas. “Esse encontro nos deu a visão para enxergarmos novas estratégias e medidas necessárias a serem executadas”, contou Rodrigues.



O Conselho Escolar é responsável por zelar pela manutenção e por participar da gestão administrativa, pedagógica e financeira da escola. Além disso, atende às diretrizes da Meta 19 do Plano Nacional de Educação (PNE).