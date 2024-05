Escolas de Caxias recebem rodas de conversa para combate da violência - Divulgação

Publicado 16/05/2024 17:42

Duque de Caxias - Uma roda de conversa formada por um grupo de alunos do 5º e 6º ano de escolaridade, da Escola Municipal Mauro de Castro, em Jardim Gramacho. O assunto? Saber identificar, entender e prevenir as múltiplas formas de violência. Cenas como essa têm se repetido em ambientes escolares da Rede Municipal de Ensino de Duque de Caxias. Trata-se do projeto “Rodas de conversa: eu tenho voz”, que começou em março deste ano e já atendeu 2.240 estudantes de 15 unidades escolares, que se inscreveram para participar.

A iniciativa, que faz parte do projeto anual “Infância protegida: combatendo as múltiplas formas de violência”, é desenvolvida e coordenada pelo Departamento de Acompanhamento às Instituições de Ensino (DAISE), por meio do Núcleo Multiprofissional (NUMP) da SME, formado por psicólogos e assistentes sociais.

De acordo com a responsável pelo NUMP, Rose Kauss, o projeto “Rodas de conversa: eu tenho voz” é em atendimento à Lei Federal 14.811, à Lei 8.069 (ECA) e à Lei 14.344, conhecida como Lei Henry Borel, e a procura tem sido grande.

“Assim que abrimos as inscrições, as vagas foram preenchidas; mas adianto que será um trabalho contínuo, visto a necessidade. Vamos oferecer novas oportunidades para que todas as unidades, inicialmente, que tenham 5º e 6º ano, possam participar”, disse Rose.

Ao final da roda de conversa, ministrada por profissionais do NUMP, em meio a relatos reais e questionamentos dos alunos, acontece uma dinâmica em que eles identificam em um quadro tipos de violência, como sexual, doméstica, bullying, racismo, de gênero, entre outros. Depois, cada um escreve uma mensagem de apoio para pessoas que sofrem desse mal. Esses recados são fixados no “pote do amor”, localizado numa área de destaque na escola para que todos tenham acesso. Além disso, os alunos são orientados como e onde devem procurar ajuda, em caso de necessidade.

E não para por aí. Dentro do projeto anual, foi realizado neste mês, o encontro formativo "Eu também sou responsável", direcionado para diretores e orientadores educacionais e pedagógicos da rede.

A palestra foi ministrada pela Dra Fernanda Fernandes, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher/DC e do advogado do Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro (CEDECA), Dr. Pedro Roberto Pereira.

“Esse momento, sem dúvida, vai levar vocês de volta para a escola com um olhar mais atento e apurado para atender as necessidades dos nossos alunos”, disse a diretora do DAISE, Joelma Mendes.

Vale destacar que, desde 2017, o NUMP realiza ações contra diversos tipos de violência. São atendimento às demandas nas escolas, formação de educadores, rodas de conversa com familiares dos alunos e encaminhamento de casos, quando há necessidade, para órgãos competentes.