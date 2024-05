Campanha Maio Laranja - Divulgação

Publicado 16/05/2024 17:34 | Atualizado 16/05/2024 17:36

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, através do Departamento de Atenção à Saúde (DAS), promove, nas unidades da rede municipal, o Maio Laranja, mês com ações educativas que têm por objetivo mobilizar, sensibilizar e informar a comunidade sobre a importância do engajamento de todos contra a violação dos direitos sexuais de crianças e adolescentes.

O dia 18 de maio foi escolhido como o "Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes". Essa iniciativa busca chamar a atenção da sociedade para um problema grave, e muitas vezes silencioso, que afeta milhares de jovens em todo o mundo.

As unidades de saúde de Duque de Caxias estão preparadas e contam com o Núcleo Multiprofissional formado por psicólogos, enfermeiros, psicopedagogos, fonoaudiólogos e assistentes sociais. É essencial que todos se envolvam nesse movimento, desde educadores e profissionais de saúde até pais, responsáveis e membros da comunidade, para que juntos possam criar um ambiente seguro e protegido para as crianças e adolescentes.

O Maio Laranja nos lembra da importância de estarmos atentos e denunciar qualquer forma de abuso, trabalhando para garantir o bem-estar e a dignidade das crianças e jovens. A qualquer sinal de violência contra a criança e o adolescente, denuncie! Disque 100 ou acione o Conselho Tutelar mais próximo de você.