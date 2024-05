Duque de Caxias vai ganhar a terceira escola bilíngue - Divulgação

Publicado 15/05/2024 21:48

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias vai inaugurar, no próximo sábado (18/05), às 18h, a terceira escola municipal bilíngue do município. Localizada na Rua Almirante Cochrame, em Imbariê, no terceiro distrito, a nova escola, que ocupa uma área de 4.550,00 m², conta com 12 salas de aula multiuso, auditório, pátio coberto, salas de leitura e de informática, área de lazer e convivência, quadra poliesportiva, entre outras dependências, distribuídas em dois pavimentos, para atender alunos e profissionais de educação.

Construída em parceria com o governo do estado, a escola será entregue aos moradores pelo prefeito Wilson Reis; pela secretária municipal de Educação, Iracema Medeiros da Costa Silva, entre outras autoridades municipais e estaduais.

A unidade escolar, que se chamará Ulysses Silveira Guimarães, em homenagem ao deputado constituinte, terá ensino bilíngue com um programa especial para lecionar um segundo idioma de forma integrada, além de estar equipada para oferecer um ensino de qualidade.

A primeira escola municipal bilíngue inaugurada na cidade foi entregue em julho de 2023, aos moradores do Parque das Missões, e leva o nome do ex-presidente Itamar Franco. A segunda unidade, que homenageia o cartunista, escritor, jornalista, colunista e dramaturgo Ziraldo Alves Pinto, foi inaugurada em abril deste ano, no bairro Parque Paulista, no terceiro distrito.