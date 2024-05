Caxias Shopping apresenta peça teatral gratuita - Divulgação

Publicado 15/05/2024 22:06

Duque de Caxias - O Domingo Divertido agita o Caxias Shopping. Na programação, uma série de atrações infantis gratuitas serão realizadas todos os domingos do mês. As atividades vão acontecer na Praça de Alimentação, a partir das 16h.

No dia 19, os pequenos poderão se encantar com o espetáculo teatral infantil "Moana uma Aventura no Mar", que narra as aventuras de uma menina corajosa que tenta ajudar seu povo atravessando o oceano.

Para mais informações sobre o "Domingo Divertido", a programação completa está disponível no site caxiasshopping.com.br.

Serviço: Domingo Divertido no Caxias Shopping

Horário: Início às 16h

Local: Praça de Alimentação

Programação:

- 19/05 – Teatro: "Moana uma Aventura no Mar