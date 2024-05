Prefeitura de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 16/05/2024 17:57

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH, divulgou o Edital nº 02/2024 para o processo seletivo simplificado para seleção de candidatos à contratação temporária e formação de cadastro reserva, a fim de atender as demandas da SMASDH/DC, em seus equipamentos nos quatro distritos da cidade.

Os interessados poderão se inscrever por meio do endereço eletrônico https://seasdih.duquedecaxias.rj.gov.br, das 08h do dia 21/05/24 até às 23h59min do dia 24/05/24.

Encerrado o prazo de inscrições, a Comissão organizadora publicará no site (https://seasdih.duquedecaxias.rj.gov.br), a relação dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas.

O resultado com a classificação final dos candidatos será publicado no Boletim Oficial do Município de Duque de Caxias e no endereço eletrônico da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos - SMASDH.