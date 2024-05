Crianças de projetos sociais de Duque de Caxias visitam o Planetário - Douglas Jacó / Drum Brasil/Divulgação

Crianças de projetos sociais de Duque de Caxias visitam o PlanetárioDouglas Jacó / Drum Brasil/Divulgação

Publicado 16/05/2024 17:55

Duque de Caxias - Colocar a mão na massa e vivenciar a experiência de estar em contato direto com o trabalho realizado pelos astrônomos, foi o grande desafio de 90 crianças moradores de Duque de Caxias atendidas pelos projetos Varanda Literária e Coletivo Beira Mar que, tiveram a oportunidade de visitar o Planetário da Gávea, pela primeira vez. A ação, idealizada e realizada pela Drum Brasil por meio do Cultura Maker, proporcionou aos jovens, uma verdadeira imersão em tecnologia e sustentabilidade, apresentando um universo novo para os jovens com idade entre 10 e 17 anos.

Crianças de projetos sociais de Duque de Caxias visitam o Planetário Douglas Jacó / Drum Brasil/Divulgação



“Nosso objetivo principal, é mostrar a estas crianças e jovens, que existe um mundo de infinitas oportunidades a serem exploradas e voltar o nosso olhar para estas ferramentas com as quais eles se identificam, só facilita o interesse. Queremos e precisamos fomentar esta capacidade nas meninas da periferia, nas crianças e jovens porque eles são o futuro de um país cujo potencial tecnológico é imenso”, diz José Carlos Vieira Junior, CEO da Drum Brasil, uma instituição proponente do projeto cujo objetivo é incentivar a produção científica e oferecer a crianças e jovens experiências inovadoras por meio da criatividade e do pensamento crítico. “Nosso objetivo principal, é mostrar a estas crianças e jovens, que existe um mundo de infinitas oportunidades a serem exploradas e voltar o nosso olhar para estas ferramentas com as quais eles se identificam, só facilita o interesse. Queremos e precisamos fomentar esta capacidade nas meninas da periferia, nas crianças e jovens porque eles são o futuro de um país cujo potencial tecnológico é imenso”, diz José Carlos Vieira Junior, CEO da Drum Brasil, uma instituição proponente do projeto cujo objetivo é incentivar a produção científica e oferecer a crianças e jovens experiências inovadoras por meio da criatividade e do pensamento crítico.

Crianças de projetos sociais de Duque de Caxias visitam o Planetário Douglas Jacó / Drum Brasil/Divulgação



O Cultura Maker vem, ao longo dos últimos meses, conectando os futuros cientistas com experiências diversas. Ao longo deste período, mais de mil crianças de diferentes projetos da capital e da região metropolitana têm sido contempladas com atividades in loco que consistem sempre em visitação a espaços como Aldeia Maracanã e a primeira fazenda vertical da América Latina para acompanhar o processo de cultivo e colheita de cogumelos. Desta vez, a visita ao Planetário, aproximou as crianças e jovens do universo estudado por astrônomos e cientistas que têm no sistema solar seus principais pontos de pesquisa.



Formado durante a pandemia, o Coletivo Vila Beira Mar funciona dentro da comunidade homônima, localizada em Duque de Caxias. Atualmente, a instituição fundada por Zélia Marques, atende cerca de 400 famílias em situação de vulnerabilidade. Já o Varanda Literária, que existe desde 2012, é voltado para incutir a literatura no cotidiano das 90 crianças assistidas pelo projeto que funciona em Saracuruna.



Após a visita a espaço, as crianças participaram da oficina “Construa Seu Próprio Sistema Solar”, aplicando os conhecimentos de astronomia e fomentando a arte e a criatividade. O Cultura Maker vem, ao longo dos últimos meses, conectando os futuros cientistas com experiências diversas. Ao longo deste período, mais de mil crianças de diferentes projetos da capital e da região metropolitana têm sido contempladas com atividades in loco que consistem sempre em visitação a espaços como Aldeia Maracanã e a primeira fazenda vertical da América Latina para acompanhar o processo de cultivo e colheita de cogumelos. Desta vez, a visita ao, aproximou as crianças e jovens do universo estudado por astrônomos e cientistas que têm no sistema solar seus principais pontos de pesquisa.Formado durante a pandemia, o Coletivo Vila Beira Mar funciona dentro da comunidade homônima, localizada em. Atualmente, a instituição fundada por Zélia Marques, atende cerca de 400 famílias em situação de vulnerabilidade. Já o Varanda Literária, que existe desde 2012, é voltado para incutir a literatura no cotidiano das 90 crianças assistidas pelo projeto que funciona em Saracuruna.Após a visita a espaço, as crianças participaram da oficina “Construa Seu Próprio Sistema Solar”, aplicando os conhecimentos de astronomia e fomentando a arte e a criatividade.

Crianças de projetos sociais de Duque de Caxias visitam o Planetário Douglas Jacó / Drum Brasil/Divulgação



“Fica clara a evolução do aprendizado a cada ação, e o entusiasmo em continuar participando, o que nos mostra que estamos sendo efetivos na nossa luta contra a evasão escolar, por exemplo", comenta Anna Vieira.



Todas as ações do Cultura Maker são gratuitas e realizadas em parceria com outras instituições. O projeto tem o apoio da prefeitura do Rio de Janeiro por meio do Programa de Fomento à Cultura Carioca. “Fica clara a evolução do aprendizado a cada ação, e o entusiasmo em continuar participando, o que nos mostra que estamos sendo efetivos na nossa luta contra a evasão escolar, por exemplo", comenta Anna Vieira.Todas as ações do Cultura Maker são gratuitas e realizadas em parceria com outras instituições. O projeto tem o apoio da prefeitura do Rio de Janeiro por meio do Programa de Fomento à Cultura Carioca.