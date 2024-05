Policiais civis e servidores são homenageados na Câmara de Caxias - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 17/05/2024 17:02

Duque de Caxias - Os trabalhos realizados pelos policiais civis e servidores da 59ª Delegacia de Polícia, em Duque de Caxias, motivaram o vereador Junior Uios (MDB), a homenageá-los com moções e medalhas.

“É o resultado do seu trabalho. É o legado que você deixa para uma população, para um familiar, para a sua própria casa. É a certeza de que você está no caminho certo e que você fez o melhor”, resumiu Junior Uios.



Policial militar, o vereador Moises Neguinho (PP), que é presidente da Comissão de Segurança da Câmara, enfatizou a importância da solenidade.

“Esse é um evento de reconhecimento e justo aos profissionais de segurança pública de nossa cidade, que são os guardiões das nossas casas, dos comércios e patrimônios públicos”.



Em cada entrega de moções e medalhas, os agraciados falaram sobre os desafios de seus trabalhos e agradeceram ao vereador Junior Uios pela lembrança. Servidores públicos na 59ª DP também foram agraciados com Moções de Aplausos. Marcelo Guarino Tavares e Mônica Cristina de Santana Souza falaram emocionados. A agente de serviços gerais, Maria Lisieux Finelon Braga, também fez o seu agradecimento.

Policiais civis e servidores são homenageados na Câmara de Caxias Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Agraciado com o título de Cidadão Duque Caxiense e com Moção de Aplausos, o comissário Dr. Marcelo Silva Nascimento enfatizou que a homenagem traz uma leveza ao trabalho do policial da 59ª DP, que é a segunda maior delegacia com números de ocorrências no Estado do Rio de Janeiro.“A gente tem feito o nosso trabalho e isso tem sido retratado nos números da produtividade investigativa que tem resultado em prisões, apreensões, em recuperações de produtos roubados, devoluções de aparelhos celulares das vítimas etc”, disse Dr. Marcelo Silva Nascimento.Os inspetores Pedro Teixeira da Paz Vieira e Alexander de Souza Coutinho também receberam Moção de Aplausos. Compondo a mesa, o diretor do Posto Regional de Polícia Técnica-Científica (PRPTC), Dr. Tomilis Ribeiro, elogiou o vereador Junior Uios por mais uma vez, homenagear os policiais civis e servidores.Dr. André Leiras, delegado da 59ª DP, comentou que a homenagem ressalta a efetividade dos trabalhos da unidade.