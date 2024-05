Novo posto do Detran é inaugurado em Xerém - Divulgação

Novo posto do Detran é inaugurado em XerémDivulgação

Publicado 20/05/2024 16:45

Duque de Caxias - A cidade ganhou mais um posto do Detran, ao lado do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Xerém, com o objetivo de facilitar o acesso da população a diversos serviços, como a emissão de primeira e segunda vias da carteira de identidade. O evento contou com a presença de autoridades municipais.



Muito feliz com este novo posto do Detran na região, a moradora de Xerém, Ana Paula Souza, de 48 anos, afirmou que o equipamento público terá um impacto positivo na vida de todos os habitantes.

“Às vezes, perco o dia inteiro só pra resolver uma questão que poderia ser facilmente solucionada. Graças a Deus que agora vou poder retirar a segunda via da identidade sem ter que me deslocar para muito longe”, disse a auxiliar administrativa.



De acordo com o secretário Janyr Menezes, o equipamento público reduzirá a necessidade de deslocamentos longos da população e demoras burocráticas.

“Este dia é muito gratificante para todos nós. Procuramos desenvolver ao máximo o trabalho na SMASDH a fim de promover o bem-estar e a inclusão social de todas as camadas da população. Nossos esforços são direcionados para garantir que todos os cidadãos, especialmente os mais vulneráveis, tenham acesso aos recursos e oportunidades necessários para viver com dignidade”.



Segundo o prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, a instalação do posto do Detran no distrito de Xerém significa que o poder público tem um olhar atento às necessidades da população.

“Precisamos garantir que os moradores de todos os distritos tenham acesso aos direitos e serviços essenciais”, finalizou o prefeito.