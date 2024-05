Toni Platão canta 'O Amor Segundo Herbert Vianna' em Caxias - Divulgação

Publicado 17/05/2024 17:10

Duque de Caxias - O Teatro Firjan SESI Caxias recebe no sábado, dia 25/5, às 20h, um dos ícones do rock brasileiro dos anos 80, Toni Platão, em seu show “O Amor Segundo Herbert Vianna”. A apresentação encerra a turnê que já passou Macaé, Campos dos Goytacazes, Itaperuna e Rio de Janeiro (Centro e Jacarepaguá). Os ingressos custam R$20,00 e R$40,00.

Toni Platão é acompanhado pela The Soft Parade Band, formada por Cris Caffarelli (teclados, violão e vocal), Gustavo Camardella (guitarra e vocal), Maurício Borioni (bateria e vocal) e Wlad (baixo). Suas performances ao vivo são conhecidas pela energia contagiante e habilidade de envolver o público. “Estou animado em embarcar nessa trip. Sentir a vibe dos fãs é revigorante", diz Platão.

O roteiro do show traz músicas que toda uma geração sabe de cor, estouraram nas paradas nos anos 80 e 90, nunca saíram de moda ou deixaram de tocar nas festinhas. Canções como “Óculos”, “Mensagem de amor”, “Meu erro”, “Nada por mim”, “Quase um segundo”, “Lanterna dos afogados”,” O amor não sabe esperar” e “Cuide bem do seu amor”, e também hits como "Derretendo Satélites", parceria de Herbert com Paula Toller, "Saber Amar", clássico de um dos melhores discos dos Paralamas, e "Quase um Segundo", também não poderiam ficar de fora.

Toni selecionou inicialmente de 298 faixas do compositor, cantor e guitarrista do Paralamas do Sucesso e levou um bom tempo para escutar o material e fazer os cortes necessários, pois queria escolher as músicas mais românticas. O número caiu primeiro para 172, depois para 60, até Toni Platão chegar ao set list. "Comecei a trabalhar para descer para 20. Sozinho, ao violão, tentei simplificar as harmonias e a rítmica, porque não sou lá um violonista muito eficiente", comenta o intérprete.

O show “O Amor Segundo Herbert Vianna” foi gravado ao vivo em julho de 2023, no Teatro Rival, com participações especiais como Mumuzinho em “Mensagem de Amor”, Sandra Sá em “Seguindo Estrelas”, Chico Chico com “Ela disse adeus”, “Uns Dias”, em parceria vocal com Fernanda Abreu e “Romance Ideal” com Léo Jaime, já disponíveis em diversas plataformas digitais. Também participaram desta gravação Paulo Ricardo, Leila Pinheiro & Roberto Menescal.

Serviço:

Turnê Toni Platão canta "O Amor Segundo Herbert Vianna"

Teatro Firjan SESI Caxias - Duque de Caxias

25/05, sábado, às 20h

Ingressos na bilheteria ou no site: https://site.bileto.sympla.com.br/firjansesitaperuna/

R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)

Rua Artur Neiva, 100 - Circular