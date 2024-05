Caxias entrega terceira escola bilíngue para a população - Divulgação

Publicado 20/05/2024 16:38

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias inaugurou a terceira escola bilíngue da rede municipal, construída em parceria com o governo do estado. A nova escola fica localizada na Rua Almirante Cochrane, em Imbariê, no terceiro distrito. A unidade escolar ganhou o nome de Ulysses Silveira Guimarães, em homenagem ao deputado constituinte, terá ensino bilíngue com um programa especial para lecionar um segundo idioma de forma integrada, além de estar equipada para oferecer um ensino de qualidade.



A cerimônia contou com a presença do prefeito Wilson Reis; da secretária municipal de Educação, Iracema Medeiros da Costa Silva; autoridades municipais, estaduais e federais. A Banda "Chega mais pra Cristo" fez a alegria dos moradores, com sucessos da música gospel em ritmo de samba.



O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, falou da importância de continuar investindo em educação e melhorias para os alunos da rede de ensino.

“Estamos entregando mais uma escola toda equipada e modernizada para atender não só os alunos, mas todos os profissionais que trabalharão aqui. A gente acredita que a educação é a chave para mudar vidas e investir em novas escolas é investir em um futuro melhor,” declarou o prefeito.



Ainda sobre sonhos e investimento no futuro, a secretária municipal de Educação, Iracema Medeiros da Costa Silva, relatou a alegria de ver Duque de Caxias inaugurando mais uma escola.

“Mais uma escola sendo entregue para a nossa população. Eu estou muito feliz, pois essa unidade vai abrigar os alunos da escola Carlos Drumond de Andrade, que terão uma escola digna e de primeiro mundo,” contou a Secretária.



A nova unidade escolar ocupa uma área de 4.550 m², conta com 12 salas de aula multiuso, auditório, pátio coberto, salas de leitura e de informática, área de lazer e convivência, quadra poliesportiva, entre outras dependências, distribuídas em dois pavimentos, para atender alunos e profissionais de educação.