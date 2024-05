Caxias Shopping recebe atração infantil Circolândia no próximo domingo - Divulgação

Publicado 21/05/2024 18:56

Duque de Caxias - O Caxias Shopping apresenta neste domingo, dia 26 de maio, a atração gratuita "Circolândia". Parte do projeto Domingo Divertido, que ocorre todos os domingos no shopping da Baixada Fluminense, a "Circolândia" promete encantar as crianças com um circuito circense interativo e lúdico.

A partir das 16h, na Praça de Alimentação, os pequenos poderão embarcar em uma jornada mágica pelo mundo do circo, participando de diversas brincadeiras que estimulam a criatividade e a imaginação.

Serviço:

Evento: Domingo Divertido no Caxias Shopping

Data: 26 de maio

Horário:16h

Local: Praça de Alimentação

Classificação: Livre