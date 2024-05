Vereadores de Caxias falam sobre avanços da educação no município - Art Vídeo/ Ralph Barboza da Silva/Divulgação

21/05/2024

Duque de Caxias - A Câmara Municipal de Duque de Caxias promoveu mais uma Sessão Plenária nesta terça-feira (21). Questões diversas foram levadas pelos parlamentares que se manifestaram na tribuna. Dentre elas, a inauguração de uma escola bilíngue, a capacitação profissional de pessoas com transtorno do espectro autista e alterações ao Regime Adicional de Serviço (RAS) da Guarda Municipal se destacaram.

Alterações ao RAS da Guarda Municipal

Os Vereadores da 19ª Legislatura iniciaram as suas manifestações destacando a pauta a ser votada no dia que contemplaria os Guardas Municipais de Duque de Caxias. Beto Gabriel (SD), primeiro a fazer uso da palavra, mencionou a sua relação com a Segurança Pública e destacou que esta atenção aos agentes do município é muito importante, “enquanto estive secretário, tive a oportunidade de trabalhar três anos, três meses e cinco dias com esses guerreiros. Durante todo esse tempo não me faltou, da parte deles, entrega, apoio e dedicação para nos proporcionar qualidade de vida na cidade. Eles são merecedores disso.”

Alex Freitas (Republicanos) também intensificou a importância do que seria votado no dia, tendo em vista o trabalho desempenhado pelos agentes. Ele destacou que os Guardas Municipais são essenciais para a cidade, pois as rondas e as atuações em localidades específicas como escolas e unidades de saúde tranquilizam os cidadãos. O parlamentar acredita que a valorização do segmento, através da abertura de concursos públicos, é fundamental para levar, ainda mais, uma maior sensação de segurança para toda cidade.

No segundo momento da Sessão Plenária foi levada à discussão e votação a mensagem do Executivo que encaminhava o Projeto de Lei que dispõe sobre adequações ao Regime Adicional de Serviço para os profissionais da Guarda Municipal. A pauta foi aprovada por unanimidade.

Educação Bilíngue e Capacitação Profissional para Autistas

A educação também ganhou espaço na Sessão desta terça. Ainda em sua manifestação, Alex Freitas fez questão de parabenizar o Executivo e os parlamentares envolvidos na inauguração da Escola Municipal Bilíngue Ulysses Silveira Guimarães, na Vila Getúlio Cabral, 3º Distrito.

Ainda sobre a educação, também foi levado à Câmara uma preocupação com a capacitação profissional das pessoas com transtorno do espectro autista. Durante o seu discurso, o Vereador Michel Vila Nova (PDT) apresentou uma indicação que solicita ao Executiva a inclusão das pessoas com TEA nos programas de capacitação profissional da Fundec. Para o Vereador, além de proporcionar dignidade, os cursos técnicos da Fundec podem ajudar a inserir pessoas no TEA no mercado de trabalho.

Anderson Lopes (MDB) aproveitou o seu momento de fala para comentar a PEC que concede às igrejas isenção de impostos para que as mesmas propaguem a fé e pratiquem os seus mais variados trabalhos voltados para o social.

Após o encerramento das manifestações, o segundo momento da Sessão Plenária foi marcado pelas votações de Mensagens, Projetos de Leis, Projetos de Decretos Legislativos e Projetos de Resolução.