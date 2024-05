Pesquisa do Sebrae levou em consideração os dados da PNAD - Internet/Reprodução

Publicado 22/05/2024 16:40

Duque de Caxias - A Sala do Empreendedor de Duque de Caxias, conhecida por suas iniciativas de apoio ao desenvolvimento dos empresários, promoverá, no próximo dia 24/05, das 9h às 17h, no auditório do Museu Ciência e Vida, uma apresentação com temas esclarecedores, contando com a presença do Consultor de Políticas Públicas do Sebrae falando sobre “O Panorama das salas do empreendedor no Estado”.



O evento, que celebra os cinco anos de criação da Sala do Empreendedor de Duque de Caxias, reunirá representantes das Secretarias de Fazenda, Meio Ambiente e Proteção Animal, Saúde, Conselho Regional de Contabilidade, Caixa Econômica Federal e SEBRAE/DC. Além disso, o encontro proporcionará atendimento jurídico aos participantes.



De acordo com a diretora da Sala do Empreendedor de Duque de Caxias, Lorraine Porciúncula, o encontro visa capacitar os empreendedores locais com dicas valiosas e estratégias inovadoras para o sucesso de seus negócios. A gestora ainda contou que, desde que foi instalado na cidade, o equipamento público já emitiu mais de 33 mil alvarás.



Segundo Porciúncula, a Sala do Empreendedor tem o objetivo de desburocratizar e conferir agilidade aos procedimentos administrativos, que impactam no dia a dia dos negócios e da via empresarial no município.

“Nosso espaço está à disposição do empreendedor e futuro empreendedor, a fim de oferecer soluções”, declarou a diretora.