Firjan promove encontro de negócios entre empresas da Baixada Fluminense - Divulgação

Firjan promove encontro de negócios entre empresas da Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 24/05/2024 17:37

Duque de Caxias - A Firjan Caxias e Região realizou uma Sessão de Negócios com empresários da Baixada Fluminense. A iniciativa envolveu cerca de 30 empresas, que durante uma manhã, trocaram experiências e apresentaram os serviços que desenvolvem. Realizada pela primeira vez na região, a ação visa impulsionar negócios e gerar aproximação entre as empresas de diferentes seguimentos.



Nesta primeira edição da Sessão de Negócios participaram empresas de diferentes setores como metalmecânica, plástico, tecnologia, serviços e construção civil.

“Essa é uma importante iniciativa em que conseguimos promover troca de conhecimento, maior aproximação e facilidade de negociação entre as empresas da Baixada. Buscamos com isso, contribuir para impulsionar o mercado e valorizar os produtos da região”, destacou o presidente da Firjan Caxias e Região, Roberto Leverone.

Firjan promove encontro de negócios entre empresas da Baixada Fluminense Divulgação

Esse é um dos formatos de Encontros de Negócios realizado pela Firjan pelo estado. Com a iniciativa, o objetivo é facilitar a identificação de interesses comerciais entre as empresas seja de uma região ou de um setor em específico. A proposta é que esse formato de encontro entre as empresas seja levado para outras regiões do estado.O empresário Cleiton Santana Rodrigues, que atua na área de, destacou a importância do evento em que teve a oportunidade de apresentar seu negócio e verificar demandas de outras empresas, para as quais os serviços que desenvolve poderiam ser agregados.