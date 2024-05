Troca de lâmpada - Enel Rio - Divulgação

Troca de lâmpada - Enel RioDivulgação

Publicado 24/05/2024 17:29

Duque de Caxias - A Enel Distribuição Rio promove, entre os dias 27 e 29/05, ações de sustentabilidade em Duque de Caxias. A companhia vai realizar palestras e atividades com dicas de consumo consciente de energia elétrica, além de troca de lâmpadas. As iniciativas fazem parte do projeto Enel Compartilha Consumo Consciente e são focadas nas melhores práticas do consumo de energia elétrica nas residências, orientando sobre o uso de aparelhos eletrônicos, segurança e como evitar o desperdício.

Aqueles que participarem das palestras, poderão ainda realizar a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, que consomem mais energia, por modelos de tecnologia LED, que são até 80% mais econômicas e de durabilidade até 10 vezes superior. Para participar, basta levar um documento com foto, a última conta de energia paga e as lâmpadas usadas para troca. Serão disponibilizadas até duas de LED por unidade consumidora.

Serviço – Enel Compartilha Consumo Consciente

Duque de Caxias

Data: 27/05

Horário: 10h às 12h

Local: Associação Maria Isabel Rodrigues Ação Social

Endereço: - Avenida Arcampo, S/Nº, Chácaras Arcampo