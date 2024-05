Caxias celebra cinco anos da sala do empreendedor - Divulgação

Publicado 24/05/2024 17:26

Duque de Caxias - Nesta sexta-feira (24), o auditório do Museu Ciência e Vida foi palco para a celebração de cinco anos da sala do empreendedor de Duque de Caxias. A sala é conhecida por suas iniciativas de apoio ao desenvolvimento dos empresários e, desde que foi instalada no município, já emitiu mais de 33 mil alvarás.



A cerimônia de apresentação contou com a presença do prefeito Wilson Reis, representantes das Secretarias de Fazenda, Meio Ambiente e Proteção Animal, Saúde, Conselho Regional de Contabilidade, Caixa Econômica Federal e SEBRAE/DC. Os alunos da Orquestra da Fundec tocaram grandes clássicos, brasileiros e internacionais.



O prefeito Wilson Reis destacou a importância da sala de empreendedor para a cidade.

“A sala do empreendedor vem para reforçar a nossa economia, com o empresário que aqui chega, dando assistência, tirando dúvidas e ajudando a cada processo. É através de iniciativas como essa que vemos o desenvolvimento dos empresários e de empresas do nosso município,” declarou o prefeito.



O secretário de Fazenda, Carlos Mello, parabenizou toda equipe da sala do empreendedor pelo trabalho que tem sido feito ao longo desses cincos anos.

“É com muita satisfação que eu venho parabenizar todo esse time da Secretaria de Fazenda por esses cinco anos da sala do empreendedor. São mais de 30 mil atendimentos e mais de 30 mil alvarás emitidos por toda a equipe. Parabéns para esse time e vamos em frente”, falou o secretário.



A Sala do Empreendedor fica localizada na sede da Secretaria Municipal de Fazenda, na Praça Roberto Silveira, nº 31, no bairro Jardim 25 de Agosto. O equipamento funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.