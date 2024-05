Caxias Shopping realiza Feira de Adoção Pet - Divulgação

Caxias Shopping realiza Feira de Adoção Pet Divulgação

Publicado 24/05/2024 17:35

Duque de Caxias - O Caxias Shopping, em parceria com a ONG Gatinhos da Praça, realizará mais uma edição da Feira de Adoção Pet, neste sábado, dia 25 de maio, das 10h às 14h. O evento, que visa promover a adoção responsável de cães e gatos, acontecerá no Parcão, um espaço localizado no segundo piso do shopping, projetado especialmente para a socialização e diversão dos pets.



Nesta edição, a ONG Gatinhos da Praça reunirá cerca de 10 filhotes resgatados das ruas, todos prontos para encontrar um novo lar. Os interessados em adotar um bichinho devem ser maiores de 18 anos e apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. Além disso, todos os candidatos passarão por uma entrevista com os organizadores para garantir que os animais sejam adotados por lares responsáveis e amorosos.

O Parcão, local onde a feira será realizada, é um espaço pet-friendly equipado com filtro de água para pets, cantinho pipidog com tapete higiênico e suporte com saquinhos catacaca, proporcionando um ambiente ideal para os cães brincarem e se socializarem.

A ONG Gatinhos da Praça foi fundada em 2019 com o objetivo de resgatar, cuidar e encontrar lares para gatinhos abandonados. A instituição oferece castração gratuita para todos os animais adotados no evento, quando atingirem a idade mínima para o procedimento.

SERVIÇO – FEIRA PET CAXIAS SHOPPING

Data: 25 de maio

Horário:10h às 14h

Local: Parcão, segundo piso do Caxias Shopping