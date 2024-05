Guardas municipais de Caxias não vão pagar imposto de renda sobre RAS - Divulgação

Publicado 29/05/2024 17:19

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Wilson Reis, sancionou, nesta quarta-feira (29), a lei que retira a cobrança de imposto de renda dos guardas municipais que participam do Regime Adicional de Trabalho – RAS. Com a iniciativa, o município é a primeira cidade do Grande Rio a tomar essa atitude.

Atualmente, o imposto não é cobrado das polícias Militar, Civil e Penal. O secretário municipal de Segurança, Diego Berg, disse que a participação no RAS é voluntária e que cada guarda municipal pode fazer plantões até a soma de 96 horas por mês.