Campanha de vacinação contra poliomielite começa nesta segundaDivulgação / SES

Publicado 28/05/2024 20:30

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, alerta aos pais e responsáveis sobre a importância da campanha de vacinação contra a Paralisia Infantil (Poliomielite) no município. A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite teve início nesta segunda e vai até 14 de junho.

O público-alvo são as crianças menores de 5 anos de idade. As menores de 1 ano recebem as doses que estiverem em atraso ou a vacina prevista na rotina. Crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias devem receber uma dose extra da vacina pólio oral (gotinha), desde que já tenham recebido 3 doses da vacina inativada contra pólio (injetável).

O ministério reforça que a campanha deste ano, em particular, é importante para o enfrentamento à pólio, já que o Brasil está em fase de transição para substituir as duas doses da vacina oral poliomielite (VOP) para apenas um reforço com a vacina inativada poliomielite (VIP), no formato injetável.

A vacina contra a poliomielite – uma das mais importantes do calendário – evita o comprometimento do sistema nervoso, que pode levar à paralisia de membros e alterações nos movimentos. Se o imunizante não for aplicado, em alguns casos a doença pode levar à morte.

A vacinação acontece, de segunda a sábado, nas seguintes unidades de saúde:

* CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias (Rua General Gurjão, s/n. – Centro) Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Sábado, das 8h às 16h.

* UPH Xerém – UPH Saracuruna – UPH Pilar – UPH Imbariê – UPH Equitativa – UPH Campos Elíseos. Segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Sábado, das 8h às 12h.

* Unidades Básicas de Saúde (UBS). Confira a lista das unidades com atendimento, de segunda a sexta-feira, nos quatro distritos:

1º DISTRITO

- UBS José de Freitas

- UBS Fátima de Oliveira Thomaz (Jardim Leal)

- UBS Alaíde Cunha

- UBS Sarapuí

2º DISTRITO

- UBS Antônio Granja

- UBS Nair Borges Fernandes (Figueira)

- UBS Abdul Nasser Haikal (Jardim Primavera)

4º DISTRITO

- UBS Barão do Amapá

- UBS Rural (Xerém).